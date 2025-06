INE avala comicios de elección judicial, pese a irregularidades

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral validó la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante sesión de su consejo general realizada este domingo.

Lo anterior, pese a los señalamientos de presuntas urnas embarazadas, votaciones en tiempo récord, sufragios para un solo candidato, y de manera particular, el uso de acordeones que instruían a la ciudadanía a favorecer candidatos.

La consejera presidenta del INE Guadalupe Taddei rechazó la propuesta de que no se puede anular la elección debido a supuestas irregularidades que se estuvieron generando en la jornada del 1 de junio.

“Intentar no declarar la validez de esta elección por 800 casillas (…) contra más de 80 mil casillas que no presentan irregularidades, que son totalmente confiables, íntegras en su procedimiento, poner en duda en este momento la integridad de cada uno de los pasos del proceso electoral, me parece una situación extrema y lamentable”, alegó.

La declaratoria de validez fue acordada por el Consejo General del INE.

Con información de Proceso.