IndyCar excluye a México en su calendario del próximo año

Redacción

Ciudad de México.-El serial de carreras de autos IndyCar publicó este sábado una actualización de su calendario 2026, en el que confirmó que la carrera que planeaban anunciar en el Autódromo Hermanos Rodríguez no se celebrará debido al “impacto significativo” del Mundial 2026 de futbol en México, que es coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

“Durante más de un año, hemos trabajado arduamente para traer la NTT INDYCAR SERIES al Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México”, declaró Mark Miles, presidente y director ejecutivo de Penske Entertainment Corp en un comunicado.

“Si bien se logró un gran progreso junto con el grupo operativo de la sede y nuestro posible promotor, el impacto significativo de la Copa del Mundo del próximo año resultó ser demasiado difícil para garantizar un evento exitoso dadas las fechas disponibles para el verano”, explicaron en su comunicado.

“Si bien queremos competir en México, también queremos asegurarnos de que todos los involucrados sientan que las condiciones están dadas para planificar un fin de semana de carreras de clase mundial y muy atractivo. Seguiremos trabajando para traer nuestras carreras a México y esperamos que un evento esté programado tan pronto como se presente la oportunidad adecuada”.https://d-2479835881247139034.ampproject.net/2508281901000/frame.html

‘PATO’, OPTIMISTA

El piloto mexicano ‘Pato’ O’Ward, de la escudería McLaren y subcampeón de la actual temporada, se mostró optimista con una futura carrera en el Hermanos Rodríguez.

“Nadie desea una carrera en México más que yo”, dijo O’Ward. “Pero queremos crear un evento increíble y duradero. Eso requiere la fecha y el año adecuados para que los aficionados y los patrocinadores apoyen plenamente nuestro deporte. Estoy motivado para continuar con este esfuerzo y participar en una futura carrera en mi país”.

Con información de Latinus