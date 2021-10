Industria textil de Aguascalientes quiere evitar pérdidas de producción ante temporada de frío

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Aunque ya se acerca la temporada del frío y con ella crece la demanda de chamarras, cobertores o suéteres, los empresarios locales están siendo precavidos en no fabricar más productos de los que se requieren, con el fin de no tener artículos sobrantes al final de esta época.

El presidente de la Asociación de Empresarios de la Industria del Vestido y Textil de Aguascalientes (Aseinvet), Ernesto Castorena, explicó en charla con El Clarinete que la dinámica de los industriales cambió con la llegada de la pandemia y ahora, buscan fabricar aquellos artículos que requiere la ciudadanía.

“En este caso, el temporal que viene de frío, aún así siguen la mayoría de los industriales muy precavidos en no hacer inversiones anticipadas, yo creo que todos estamos actuando conforme a la necesidad que se nos va dirigiendo. Si se necesita cierto producto, nos esperamos hasta las órdenes de compra”, comentó.

Mencionó que hasta hace dos años, los empresarios estaban dedicados a la fabricación de colchas y prendas de vestir abrigadoras para poder venderlas al final del año, sin embargo, muchos de ellos cambiaron su giro y se dedicaron a la elaboración de cubrebocas, por ejemplo.

Señaló que aunque el sector se ha recuperado en este 2021, no se han alcanzado los niveles vistos antes del Covid-19 y que han permanecido a un 60% de la producción habitual, de lo cual la mayoría provino del regreso presencial a las aulas.

Castorena dijo que la industria textil tiene expectativas de mejora en los próximos meses, con la llegada del Buen Fin y con el otorgamiento de aguinaldos.

Por último, agregó que la asociación está a la espera de que la siguiente administración municipal y estatal estén en la disposición de ayudar a los empresarios por medio de diferentes oportunidades y apoyos.