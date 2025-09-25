Industria farmacéutica exige al gobierno federal pago de adeudos

Redacción

La industria farmacéutica llamó al gobierno federal para resolver los adeudos acumulados desde 2019, que podrían superar los 40,000 millones de pesos, así como para atender los problemas logísticos y administrativos que dificultan la entrega puntual de medicamentos en los distintos centros de distribución del país.

Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que, si se atienden los pagos atrasados, se podría solucionar entre el 67 y el 70% del problema de desabasto. Señaló que, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), la deuda acumulada asciende a más de 20,000 millones de pesos solo entre 50 laboratorios, aunque podría superar los 40,000 millones al considerar a los 80 laboratorios involucrados.

El gobierno federal dio a conocer el martes 23 de septiembre una lista de empresas que han incumplido con la entrega de medicamentos e insumos médicos correspondiente a la compra consolidada 2025-2026. Ante esto, Devlyn explicó que el desabasto persiste por la falta de planeación en la compra, contratación y distribución de medicamentos para instituciones públicas como IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

El directivo señaló que la intención de concentrar las compras a través de Birmex es positiva, pero pidió que se establezca “una sola ruta sencilla, clara y bien planeada” para agilizar el proceso. También insistió en la necesidad de simplificar la logística y la administración, ya que la firma de contratos y la coordinación de entregas se ha convertido en una “pesadilla”.

Algunas empresas no han podido entregar medicamentos porque los almacenes de Birmex “están llenos”, mientras que otras que ya tienen inventario enfrentan retrasos por la falta de contratos o pagos pendientes.

Devlyn expresó su confianza en que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum resolverá las deudas pendientes con las farmacéuticas, subrayando que “la voluntad es genuina” por parte del gobierno.