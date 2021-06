Industria de videojuegos supera ingresos del cine y deportes gracias al Covid

Redacción

La industria de los videojuegos ha crecido mucho durante los últimos años, y durante los periodos de confinamiento de 2020, se confirmó que los videojuegos son la forma de entretenimiento más famosa entre los jóvenes.

Esta industria tiene ingresos promedio de 139 000 millones de dólares anuales, más que la NFL (futbol americano), la NBA (basquetbol), la MLB (beisbol) y la NHL (hockey) juntas.

Para diciembre, se reportó que la industria global de videojuegos tuvo ingresos de 180 000 millones de dólares sólo durante 2020, lo que significa que tuvo un aumento del 20% de sus ingresos y que estos fueron mayores a los ingresos de los deportes y las películas a nivel mundial.

Con el lanzamiento de Nintendo Switch y de la consola de PlayStation 5 vivimos un revuelo muy parecido al que productos como el iPhone solían inspirar. Filas enormes y miles de personas incluso acampando para ser los primeros en adquirir un producto.

Los videojuegos han comenzado a equiparar los costos de los grandes éxitos hollywoodenses. Un ejemplo de esto es el muy anticipado Cyberpunk 2077, que costó 317 millones de dólares. La película más costosa de Hollywood fue Avatar, con un costo de 417 millones de dólares. Y a pesar de que el juego recibió varias críticas, vendió 13 millones de copias.

Los videojuegos se han vuelto cada vez más interesantes: excelentes gráficos, historias y personajes complejos. El éxito de los videojuegos ha puesto a pensar a las industrias de la música y la moda. Ambas han comenzado a producir gamerbait (carnada para jugadores): productos culturales inspirados en los ambientes estéticos del mundo de los videojuegos.

Por ejemplo, la casa española de moda Balenciaga lanzó su colección de otoño 2021 en forma de videojuego. Afterworld: The Age of Tomorrow permite a los usuarios/jugadores explorar la ciudad como si fuera una tienda a través de los ojos de diferentes personajes que portan los distintos looks de la marca. A través de estos personajes, los usuarios pueden comprar y ordenar los productos de Balenciaga.

En el mundo de la música, Travis Scott y Lil Nas X tuvieron un gran éxito colaborando en los soundtracks de juegos como Fortnite y Roblox, respectivamente.

Además de la incorporación de la moda y la música en esta enorme industria, también los videojuegos han comenzado a considerarse como deportes. Diferentes ligas nacionales y mundiales se han conformado alrededor de todo tipo de juegos, desde Call of Duty hasta FIFA. Los jugadores más experimentados ganan miles de dólares por concurso.

Y no olvidemos a aquellos gamers que transmiten sus horas de juego y que, a través del número de vistas y patrocinios, se han convertido en la imagen de diferentes productos (videojuegos, consolas, computadoras, sillas, audífonos, etc.) relacionados con la industria de los videojuegos.

Podríamos aventurarnos y hacer una comparación: los videojuegos son hoy lo que la música fue para los jóvenes durante el siglo XX.

Con información de Pijama Surf