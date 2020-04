Industria de la construcción entró ya en desaceleración

Redacción



Aguascalientes, Ags.-La industria de la construcción está ya en plena desaceleración económica, no solo por la contingencia sanitaria del Covid-19, sino por los recortes presupuestales a la obra pública aplicados por el gobierno federal desde el 2019.



El Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, José Francisco Díaz de León, indicó que el gremio está preocupado y desesperado por la situación que viven.



“Ya veníamos arrastrando una situación difícil con los recortes presupuestales y ahora con esta contingencia la situación se agravó aún más, literalmente no hay trabajo”.



Refirió que tanto la obra pública como privada se han caído por completo, a tal grado que las pocas empresas que tienen trabajo son producto de paquetes de obra del gobierno estatal asignadas desde el 2020.



Detalló que literalmente están viviendo de los pocos ahorros que se tienen para evitar el cierre y despido de personal, aunque advierte que de prolongarse está crisis sería inminente recurrir a dichas medidas.



“Estamos agobiados, no hay trabajo, tenemos que pagar nóminas, agua, luz, telefonía, impuestos”, remató.