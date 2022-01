Independientemente si hay o no feria, se tiene que correr el trámite de solicitud del perímetro: JBM

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Patronato de la Feria Nacional de San Marcos deberá independientemente a sí se realiza o no la verbena con la solicitud de autorización del perímetro ferial ante el Cabildo de Aguascalientes, sostuvo el secretario del ayuntamiento, Jaime Beltrán.

El funcionario municipal refirió que ya se reunió con el presidente del patronato José Ángel González Serna quien le explicó que ya están trabajando en la solicitud formal de la solicitud del perímetro, estando en la etapa documentación.

“Me reuní con el presidente del patronato con quien vi este tema pero a la par también coincidimos que hay que estar muy atentos a lo que se vaya desarrollando en estos meses en la parte de la pandemia, es decir estar listos en la parte administrativa para no tener cabos sueltos, pero estar preparados por una eventual cancelación.

Al concluir la charla con los medios, Beltrán Martínez hizo votos porque no sea el tercer año consecutivo en que se cancele la verbena, donde el impacto económico ha sido una fuerte sacudida, sin embargo recalcó que por encima de todo está la salud de la población.