17.1 C
Aguascalientes
13 octubre, 2025
Tendencias

Increpan habitantes de Poza Rica a Sheinbaum. “No se va a ocultar nada”, responde presidenta

Redacción 

Durante su visita a las zonas de Veracruz afectadas por las lluvias, habitantes de Poza Rica increparon a la presidenta Claudia Sheinbaum, reclamando falta de apoyo y personas desaparecidas.

Con señalamientos de “no queremos a la gobernadora (Rocío Nahle)” y “¿Dónde están los muertos?” algunas personas lanzaron sus cuestionamientos que se vieron afectados desde el viernes y cuyo video se viralizó en redes sociales.

“A todos se les va a atender, no se va a ocultar nada”, responde la mandataria a las personas que se quejaron ante ella.

De 44 decesos que ocasionaron las lluvias en el país, Veracruz registra el mayor número con 18 personas fallecidas.

Foto: X.