Incrementos en fertilizantes y maíz pegan a ganaderos de Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El incremento en los precios del fertilizante y del maíz están perjudicando la labor de los ganaderos de la entidad, señaló el presidente de la Unión Ganadera Regional Hidrocálida (UGRH), José de Jesús Guzmán de Alba.

En entrevista, explicó que el precio del fertilizante aumentó hasta en un 100%, y por ende la producción de alimentos como el maíz también incrementó, lo afecta a los ganaderos en la compra de forraje para sus animales.

“Aquí el problema grave que tenemos con el maíz es que los siembras y en la preparación necesitas estarlo abonando, y ese abono es precisamente a base de aurea y desgraciadamente como proviene del petróleo, está súper cara, eso va a hacer que el costo de esa producción sea muy alta y es donde vamos a ver el problema”, señaló.

Además, apuntó que los ganaderos no cuentan con los recursos suficientes para enfrentar esta situación, especialmente porque el costo de productos como la carne no han tenido el aumento necesario para costear la alimentación del ganado.

Guzmán de Alba reconoció que la situación que se vive en Aguascalientes es complicada y lamentó que estos incrementos se estén derivando de conflictos internacionales que evidentemente quedan fuera de sus manos.

“Ya se está viviendo el aumento en los costos de los fertilizantes es exagerado y es una cosa mucho muy complicada. Si no hay abono no hay planta, entonces es muy complicada y no hay para dónde hacernos, el petróleo ha subido más del doble en los últimos días y son cosas interacionales que prácticamente no dependen de nosotros”.

Finalmente, el representante se dijo con la esperanza de que esta situación se regule a fin de que no se afecten a más productores de la entidad.