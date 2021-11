Incrementos a tarifas del transporte sujetas a mejoras del servicio: Flores

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores Femat, condicionó a que incrementos en tarifas del transporte urbano estarán sujetas a la mejora en el servicio.

“A partir de que el usuario diga ya no estoy gastando en taxis o ya no tengo porque estar usando mi propio vehículo porque hay un buen servicio de transporte y que entonces si le resulte costeable pagar una tarifa mayor, en ese momento lo analizamos”, dejó en claro,

El responsable de la política interior del estado añadió que por el momento no existen las condiciones para una alza en las tarifas, por lo que no es un tema que este sobre la mesa para transitar hacia la prestación del servicio bajo un nuevo modelo.

“Lo único que tenemos de política pública en estos momentos es que la carga del mejoramiento no recaiga en el usuario, ósea, no llegar a una tarifa que sea impagable por el usuario e insisto en que los aumentos se den al haber un mejor servicio”, concluyó.