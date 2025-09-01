Incrementan casos de personas desaparecidas en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Aseguran colectivos de búsqueda de personas que Aguascalientes regitra un incremento en casos de desaparición de personas.

Javier Espinoza, dirigente del colectivo Caso Maverick, refirió que se tiene un Incremento mayor al de hace tres años.

El Incremento de personas desaparecidas comenzó a partir del 2024 y se ha disparado en 2025.

Según el activista hasta ahorita van 81 personas desaparecidas tan solo en este año, con un histórico de 508 personas no localizadas en Aguascalientes y a nivel país, 133 mil.067 desaparecidos.

Reclamó a los gobiernos que no existan políticas públicas de prevención ni el país y mucho menos en Aguascalientes.

Expresó que a raíz de sus manifestaciones que ha hecho lo han bloqueado de todas las mesas de trabajo de la autoridad, dejando en claro que seguirá en la lucha de esta causa.