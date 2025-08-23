Incrementa uso de motocicletas por menores de edad

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes detectó un incremento en el uso de motocicletas por parte de menores de edad, situación que ha derivado en la retención de hasta 50 unidades cada fin de semana dentro del operativo Motero.

“El operativo Motero no lo interrumpimos, seguimos actuando en él. El tema del fin de semana es muy recurrente el uso de motos por parte de menores de edad. Entonces, se detecta algún menor de edad ahí, pero automáticamente la ley nos obliga a la retención del vehículo de una manera coercitiva”, explicó José Luis Rodríguez Montoya, director de Movilidad de la corporación.

El funcionario detalló que en promedio se retienen entre 29 y 50 motocicletas por fin de semana. “Hasta 29 o 30 motos, 50 motos. (Conducidas por) menores de edad sobre todo el fin de semana, son varias, son unas 15 o a 20 motos que detectamos. Sobre todo los grupitos estos que hacen aquí lo que es el viernes. Estos grupitos se dan mucho”, señaló.

Rodríguez Montoya advirtió que además se combate la organización de carreras clandestinas que involucran a jóvenes.

“Cuanto detectamos estos grupos inmediatamente se activan las cámaras del C5 para empezar a monitorearlos. Llegamos y por lo general se disuaden”, apuntó.