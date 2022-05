incrementa tabaquismo en menores de edad y mujeres de Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Advierte el titular del Instituto de los Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) Miguel Ángel Piza Jiménez de un incremento considerable de casos de tabaquismo en menores de edad y mujeres.

“El tabaquismo sigue en incremento en Aguascalientes y lo estamos viendo desafortunadamente en menores de edad y por observamos también a más mujeres fumadoras”, lamentó.

Si bien aseguró Piza Jiménez que no se tiene una alta incidencia de cáncer pulmonar en la entidad como otros estados no deja de ser un problema que preocupa y ocupa.

“Las cifras las tiene Regulación Sanitaria, pero de que es un hecho que hay un incremento en los fumadores no lo podemos negar”, aceptó.

Para rematar el galeno habló de una estrategia que se está aplicando para prevención del consumo de drogas legales e ilegales y uno en específico para disminuir el consumo de tabaco, aunque por otra parte se refirió al caso de los vapeadores cuyo uso va en incremento.