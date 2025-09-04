¡Increíble! Panteras de Aguascalientes vuelve a ganar, San Luis fue su víctima

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En una temporada para el olvido donde Panteras de Aguascalientes ocupa los últimos lugares, anoche tuvieron una buena actuación y ganaron.

Con base en el gran juego de Terrell Brown encaminó al triunfo a la quinteta local 87-83 puntos sobre Santos de San Luis, en la Liga Caliente.mx LNBP.

Una noche vibrante fue la que regalaron los Felinos en el Gimnasio Hermanos Carreón, donde remaron contracorriente la mayor parte del encuentro, hasta que en el último periodo encontraron la fórmula para dañar la defensa potosina.

Erik Thomas y Terrell Brown lideraron el ataque felino con 20 unidades cada uno, pero el último fue el que aprovechó el yerro del expantera Gary Ricks para asegurar la victoria local.

Tyrone White también colaboró con la ofensiva Felina, que hizo daño desde la media distancia, luego de que Panteras perdió a su poste Mus Barro, tras un choque con el rival.

Gary Ricks por su parte, fue el mejor atacante de San Luis, con 16 unidades, mientras que Jaire Grayer logró un doble-doble con 15 puntos y 12 rebotes.

Esta noche se jugará el segundo compromiso de la serie a las 20:30 horas, en la duela del Hermanos Carreón.

Anotación por cuartos:

Equipo 1 2 3 4 Total

Panteras 23 19 22 23 87

Santos 25 21 20 17 83