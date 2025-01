Incendios devastan mansión de Carlos Vela

Redacción

EU.-Los incendios forestales que han devastado la región de Los Ángeles, California, han dejado miles de personas sin hogar y han cobrado la vida de al menos cinco personas. Entre los afectados se encuentra el futbolista y ex seleccionado nacional Carlos Vela, cuya familia perdió su residencia en Malibú debido a las llamas.

Fue el pasado jueves 9 de enero, cuando a través de sus redes sociales, Saioa Cañibano, esposa de ‘Cracklitos’, compartió el desafortunado acontecimiento con su casa en Malibú. En el video, se puede ver la casa completamente en llamas; aunque asegurando que su familia se encontraba a salvo y agradeció las muestras de preocupación que han recibido.

Nuestra preciosa casa de Malibú ayer ardió… aún estamos en shock con todo lo que está pasando… es muy triste y aterrador cómo arde todo. Para todos los mensajes que nos están llegando de preocupación, estamos a salvo. Mandando mucho amor para todos los afectados y ojalá pronto consigan apagar el fuego.

Esposa de Carlos Vela publica video de incendio de su casa en Malibú

0 seconds of 3 secondsVolume 0%Tras los incendios en Los Ángeles, California, la esposa del futbolista mexicano, Carlos Vela publicó un video sobre cómo su casa se estaba incendiando. Crédito: Instagram / saioaa

Casa de Carlos Vela

Debido a la enorme fortuna que Carlos Vela logró acumular por su salario con Los Ángeles FC desde su llegada a 2018, aunado a los ingresos por patrocinios, esta suma de dinero le valió para hacerse de un buen patrimonio para él y su familia, conformada por su esposa Saioa Cañibano y sus dos hijos, quienes vivían en una amplia casa dentro de una de las zonas exclusivas de la ciudad angelina.

Te puede interesar:Miguel Layun le responde a Markitos por comentario misógino contra Alana en Kings League Casa de Carlos Vela en West Hollywood, Los Angeles, con valor de USD 4 millones (Foto: Youtube/Homes By Yaron Yehoda)

Su amplio hogar estaba conformado por cinco cuartos, cinco baños y medio, alberca, cine y un cuarto de vinos, que recorren los 1,500 metros cuadrados y que se ubica en West Hollywood, ciudad vecina de Beverly Hills y Hollywood Hills en el condado de Los Ángeles.

La casa fue diseñada y construida por Yaron Yehoda, un agente de bienes raíces con amplia experiencia en el desarrollo de casas de lujo en California, con más de 50 mansiones construidas en los últimos 10 años y quien siempre intenta impregnar su particular estilo en fachadas e interiores.

Jun 3, 2023; Los Angeles, CA, USA; LAFC forward Carlos Vela at press conference prior to the CONCACAF Champions League Championship at BMO Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports

Carlos Vela habría pagado alrededor de USD 4 millones en el 2019 por la exclusiva casa de Yehoda, quien además equipó las instalaciones con un jacuzzi dentro de la alberca, una cocina con materiales de lujo, isla central, oficina, sala multimedia, terraza y balcones con vista al exterior e interior del inmueble.

La recámara principal cuenta con un amplio balcón con vista a la calle principal, doble vestidor y una bañera, doble espejo individual y cristales que adornan el espacio. Además tiene un área destinada para spa y con bocinas integradas en todo el hogar. Casa de Carlos Vela en West Hollywood, Los Angeles, con valor de USD 4 millones (Foto: Instagram/@nelssiecarrillo)

El hogar se encuentra ubicado en el 807 de Ogden Drive, Melrose Village. Está a escasos metros del famoso Boulevard de Hollywood y se encuentra al oeste del centro de Los Ángeles.

Con información de Infobae