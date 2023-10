Incalculables pérdidas por sequía en el campo de Aguascalientes: Estrada 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El líder de la Confederación Nacional Campesina, Carlos Estrada Valdés, indicó que son incalculables las pérdidas en el campo de Aguascalientes a consecuencia de la sequía.

-¿Se tiene algún estimado de las pérdidas económicas de los productores?

-Pues no hay manera porque hay que ver el número de hectáreas, si sembraron o no sembraron y sobre todo el producto que IBAN a sembrar o que se perdió al no lograrse por falta de agua.

Mencionó que una gran mayoría de los campesinos no sembró sus parcelas, porque desde un principio no hubo las condiciones para hacerlo.

-¿Fue malo entonces el año?

-Fue muy malo, el peor y va a traer consecuencias porque al no haber suficiencia de productos, los mismos tienden a subir de precios lo que impactará a los consumidores.