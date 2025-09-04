Inauguran en Jesús María nuevo Centro de Desarrollo Comunitario

22 C
Jesús María, Ags.- El Gobierno Municipal de Jesús María inauguró un nuevo Centro de Desarrollo Comunitario (CEDECO) en la comunidad de El Aurero, un espacio que abre sus puertas para ofrecer talleres y actividades diseñadas para fortalecer la unión vecinal y mejorar la calidad de vida de niñas, niños, jóvenes y adultos.

El inmueble, que por años estuvo en abandono, fue rescatado por la actual administración que encabeza el alcalde César Medina, y hoy se convierte en un lugar de encuentro y formación para las familias de Villas de Guadalupe, El Aurero, Valladolid, El Refugio, El Cenizo y San Antonio de los Horcones.

En este nuevo CEDECO ya se imparten talleres de uñas, inglés, manualidades, zumba, ballet y embutidos, a los que próximamente se sumarán cursos de repostería y box. Con estas actividades, además de brindar nuevas habilidades para el desarrollo personal y laboral, se fomenta la sana convivencia, la prevención de conductas de riesgo y el espíritu de comunidad.

Durante la inauguración, el presidente municipal, César Medina, reiteró el compromiso de su administración por rescatar espacios públicos y ponerlos al servicio de las familias, con el fin de generar mejores oportunidades y fortalecer la seguridad en las colonias.

En el corte de listón estuvieron presentes la secretaria del H. Ayuntamiento, Pilar de Lira; la titular de Desarrollo Social, Elizabeth Andrade; y la diputada local Betty Montoya, así como titulares de otras áreas y vecinos de la zona, quienes coincidieron en la importancia de impulsar este tipo de espacios.