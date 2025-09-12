Inauguran en Jesús María el Museo de la Ciudad

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Jesús María hace historia al inaugurar su primer museo, el “Museo de la Ciudad”, un recinto que abre sus puertas como símbolo de identidad, orgullo y encuentro social. Con la exposición inaugural “Raíces y Resonancias”, este nuevo espacio cultural se convierte en un punto de referencia para el arte y la memoria.

Este nuevo recinto cultural está conformado por tres salas principales. La Sala 1, “Memoria Viva”, que transporta a los visitantes a los orígenes del municipio, con episodios emblemáticos como la Batalla de los Chicahuales, trajes típicos, y los inicios de Jesús María, en donde se cruzan la nostalgia y la evolución; La Sala 2, “Kaleidoscópica”, presenta las obras del maestro Rafael Sánchez de Icaza, que revelan un universo creativo y vibrante. En tanto, la Sala 3, “Grandes Maestros”, ofrece una colección temporal con piezas de Rufino Tamayo, Gabriel Fernández Ledesma, Jesús F. Contreras, entre otros referentes del arte mexicano y universal.

Este espacio también rinde homenaje a los orígenes de la industria mueblera, una de las vocaciones productivas más importantes del municipio y orgullo de sus habitantes.

Durante la inauguración, el presidente municipal César Medina destacó que este espacio es un tributo vivo, señaló que lo más importante de un pueblo es tener una cultura, una identidad y compartirla con las nuevas generaciones “este espacio celebra nuestra identidad, raíces y el talento de nuestra gente” dijo.

Añadió que las exposiciones estarán en constante movimiento para mantener una oferta cultural fresca y enriquecedora. El Museo de la Ciudad se encuentra en el primer cuadro de Jesús María y su acceso será gratuito para toda la ciudadanía.

En el evento inaugural estuvieron presentes: el Secretario de Turismo del Estado, Mauricio González López; el Director del Museo de Aguascalientes, Rafael Rodríguez Paniagua; el titular de la Instancia de Turismo de Jesús María, Armando García Estrada, la diputada Betty Montoya; el Curador del Museo de la Ciudad de Jesús María, Edgar Armando Herrera Ávila, así como regidores, funcionarios, impulsores del municipio y ciudadanos orgullosos de Jesús María.