Inauguran en Calvillo nueva infraestructura deportiva

Redacción

Calvillo, Ags.- El Gobierno de Calvillo, en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos y el Instituto del Deporte, realizó la inauguración de la nueva iluminación del campo empastado de fútbol en la Unidad Deportiva Raúl Martínez Velasco.

El presidente municipal, Daniel Romo Urrutia, refirió que esta acción forma parte del programa “Calvillo Brilla”, con el cual se busca mejorar los espacios públicos, impulsar el deporte y fortalecer la seguridad en beneficio de las familias calvillenses.

Seguimos trabajando para ofrecer instalaciones modernas, seguras y funcionales que promuevan una mejor calidad de vida para todas y todos.