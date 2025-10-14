15 C
Aguascalientes
14 octubre, 2025
Tendencias

Despojan de sus vehículos a 3 familias en Aguascalientes cerca…

Panteras de Aguascalientes derrota a Soles de Mexicali y se…

Aguascalientes se prepara para el Festival Cultural de Calaveras 2025

Descubre pescador en Suecia uno de los mayores tesoros medievales…

¡Vive la magia de Calvillo, Pueblo Mágico, en el Festival…

Dirigente de Morena en Aguascalientes deja abajo a su diputade

Ayuntamiento Aguascalientes brinda asesoría a estudiantes de prepa y secundaria

Irá Jesús María por expropiar predios para ampliar la avenida…

“Gran reto”, la educación inclusiva en planteles: IEA

Busca Alex de Alba su pase a la final de…

Inauguran en Calvillo nueva infraestructura deportiva

Redacción

Calvillo, Ags.- El Gobierno de Calvillo, en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos y el Instituto del Deporte, realizó la inauguración de la nueva iluminación del campo empastado de fútbol en la Unidad Deportiva Raúl Martínez Velasco.

El presidente municipal, Daniel Romo Urrutia, refirió que esta acción forma parte del programa “Calvillo Brilla”, con el cual se busca mejorar los espacios públicos, impulsar el deporte y fortalecer la seguridad en beneficio de las familias calvillenses.

Seguimos trabajando para ofrecer instalaciones modernas, seguras y funcionales que promuevan una mejor calidad de vida para todas y todos.