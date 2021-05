Inauguran el LX Campeonato Nacional Interzonas “Lorena Ochoa”

Redacción

Quintana Roo.- La unión y la sana competencia son los ejes que marcarán el LX Campeonato Nacional Interzonas “Lorena Ochoa”, organizado por el Comité Nacional Infantil – Juvenil y la Asociación de Clubes de Golf del Sureste, de acuerdo a lo que mencionó el Lic. Jorge Robleda, presidente de la Federación Mexicana de Golf (FMG), durante la inauguración realizada este sábado en el Cancún Country Club “El Tinto”.

“Estamos muy contentos porque al estar todo el país federado tenemos una gran unión. El lograr solidaridad entre las zonas dio un gran entendimiento y comunicación, gracias a eso el universo de niños y niñas que juegan golf en México está creciendo. Hoy tenemos cerca cinco mil niños que participan a nivel nacional y está haciendo que nuestro deporte, el golf, mexicano avance”, comentó el presidente de la FMG.

En medio de una fiesta, con desfile de delegaciones y danzantes prehispánicos, los golfistas de las siete zonas del golf mexicano desfilaron mostrando el banderín de su respectiva región. Desde la zona sede, la Asociación de Clubes de Golf del Sureste, hasta la Asociación de Golf del Sur, la Asociación de Golf del Valle de México, Asociación de Golf Zona Pacífico, Golf Amateur Occidente y Golf Zona Centro.

El nivel golfístico de esta contienda infantil-juvenil radica en que la selección de cada zona está conformada por las cuatro mejores mujeres y los cinco mejores varones de cada categoría, desde la de siete años y menores, hasta 18 años y menores.

Estos talentos se medirán en los campos del Cancún Country Club “El Tinto”, Gran Coyote Golf Riviera Maya y el Hard Rock Golf Club Riviera Maya. Al final de la competencia se sumarán los puntos obtenidos por cada categoría, dependiendo del lugar que ocupen; para que, después de la suma final se defina quién se lleva la tan anhelada Copa Challenge.

Por otra parte, competirán 371 jugadores en este campeonato -patrocinado por Unifin, Avis, Conade, Adidas, Taylormade, AJGA e IJGA-, de los cuales, los ganadores de las categorías 18 años y menores varonil tendrán la posibilidad de participar en un evento clasificatorio para el US Amateur Mexico.

Mientras que, las ganadoras de la categoría 18 y menores femenil podrán competir en un evento clasificatorio para el US Women´s Amateur, US Girl’s o US Women’s Four Ball. Cabe mencionar que, en los cinco torneos de convocatoria nacional previos a este campeonato se repartieron 150 pases a contiendas internacionales.