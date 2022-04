Inauguran actividades culturales de la Feria de San Marcos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Las cinco menciones honoríficas fueron para Héctor Alexis Lima Contis, del estado de Morelos, con su obra La herencia del abuelo; Antonia Martina González Alarcón, de la CDMX, con su obra Los ríos no hablan la lengua de la frontera; Héctor Daniel Aguilar Ramírez, también de la CDMX, con su obra Heart of darkness (Exchange value); Camila Fernanda Barba Piña, de Aguascalientes, con la obra Paisaje clasemediero; y Claudio Saúl Velázquez Domínguez, de Guanajuato, con la escultura sonora La chilindrina ft. Claudio Saúl, Bhdac, breve historia del arte contemporáneo.

Las obras ganadoras estarán en exhibición en la Casa de la Cultura durante la verbena sanmarqueña, para después continuar en distintos estados del país. Estado de México, con su video Descanso en el jardín; Edson Rodolfo Villarreal Carrillo, de la CDMX, con su obra Encauce de instintos; Andrea Guadalupe Alonso Vidal, de Baja California, con la escultura ¿Y si pudiéramos elegir? y Samara Colina Borja, de Guanajuato, con su obra Troma.

Las cinco menciones honoríficas fueron para Héctor Alexis Lima Contis, del estado de Morelos, con su obra La herencia del abuelo; Antonia Martina González Alarcón, de la CDMX, con su obra Los ríos no hablan la lengua de la frontera; Héctor Daniel Aguilar Ramírez, también de la CDMX, con su obra Heart of darkness (Exchange value); Camila Fernanda Barba Piña, de Aguascalientes, con la obra Paisaje clasemediero; y Claudio Saúl Velázquez Domínguez, de Guanajuato, con la escultura sonora La chilindrina ft. Claudio Saúl, Bhdac, breve historia del arte contemporáneo.

Las obras ganadoras estarán en exhibición en la Casa de la Cultura durante la verbena sanmarqueña, para después continuar en distintos estados del país.