Inaugura Toño Arámbula planta procesadora de asfalto para Jesús María

Redacción

Jesús María, Ags.- El alcalde Antonio Arámbula López, encabezó este día el arranque de la primera producción de asfalto propio para el municipio, con la cual se estima una producción de 50 a 60 toneladas por hora que además cuenta con su propio laboratorio de control de calidad.

“El municipio va dando muestras de su madurez, de que va creciendo, que da respuestas a las demandas ciudadanas. Ya no es un municipio pequeño que requiere acciones pequeñas, sino acciones grandes con visión de largo plazo y es así que el municipio ha ido invirtiendo en maquinaria que aumenta la capacidad de respuesta, tal es caso de esta planta procesadora de asfalto, la cual fue construida sobre un terreno de más de 7 mil metros cuadrados, con una inversión total de $7,255,869.35 pesos”, expresó Toño Arámbula.

Más adelante el panista, agregó que hoy Jesús María es el segundo municipio que cuenta con una planta asfaltadora, la cual se construyó con una visión para que en un plazo no mayor a tres años, incremente su producción y genere mayor utilidad. Asimismo, informó que está dispuesta para los municipios que deseen abastecerse en una primera etapa de asfalto y próximamente de concreto.

“Ya no vamos a depender de terceros o de los que nos quieran vender al precio que quieran y cuando quieran fabricar, sin mencionar los costos que implicaba para nosotros ir al lugar a recogerlo. Las próximas administraciones van a llegar mucho mejor equipadas y eso gracias al apoyo también del Cabildo que nos dejó invertir en esta planta, ahora tendremos mejores tiempos de respuesta porque la ciudadanía no espera”.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Marco Licón al explicar la ficha técnica, precisó que esta nueva planta tendrá un rendimiento de 50 a 60 toneladas por hora, tendrá un consumo anual promedio de 1,500 metros cúbicos, además cuenta con oficinas administrativas y un laboratorio de control de calidad. Asimismo, se equipó con tres Tolvas 3 H.P., capacidad de 7m3 c/u; un tanque de suministro de diésel; tanque de suministro de asfalto capacidad 25 m3; fosa de lodos 2.00×9.00m; rampa de carga 13.74×9.72m.

“Esta planta va a generar al municipio ahorros en tiempos y costos, al tener una producción propia, nos dará la oportunidad de hacer un bacheo de mayor calidad y con menor tiempo de respuesta ”, explicó el funcionario municipal.

“Anteriormente, todos estos servicios eran contratados con empresas externas y no siempre se tenían los resultados satisfactorios, en este laboratorio tendremos todos los controles de calidad, esto ayudara a reducir costos; por otro lado, el asfalto que compramos en años anteriores, era de 3,200 pesos por metro cubico ahora tendremos un ahorro de 600 pesos por metro cubico, lo que significa que al finalizar el año el ahorro se estima en 650 mil pesos con una producción de 1500 m3”.

En este acto también participaron la síndica Clara Aurora Martínez Gallardo, los regidores Kendor Gregorio Macías, Leonardo Pérez Esquivel, Aurelia Esparza, José Guadalupe García Esparza, Dolores Adame, Leobardo Valdés, así como el secretario del Ayuntamiento César Medina Cervantes y miembros del gabinete municipal.

Cabe hacer mención que el terreno donde se ubica esta planta de asfalto, será reforestado por la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad a cargo de Martina Garza Martínez; es así que este día como parte de la primera etapa, fueron plantados 20 árboles acacias de diferentes tipos.