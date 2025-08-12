Inaugura Tere Jiménez nuevo pozo de agua en Jesús María

Redacción

Jesús María, Ags.- La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó una gira de trabajo por Jesús María, donde inauguró un pozo de agua potable en la comunidad de El Pedernal Primero y dio el banderazo de arranque a diversas obras de infraestructura urbana, como parte de su compromiso de fomentar el desarrollo de los municipios.

Durante su visita, la gobernadora puso en operación un nuevo pozo de agua potable que beneficiará directamente a los habitantes de El Pedernal Primero, al garantizarles el acceso continuo a este recurso vital.

“La comunidad de Jesús María sabe que tiene una gobernadora cercana y comprometida. Esta obra era indispensable para que las familias cuenten con agua todos los días. Vienen más apoyos y proyectos para seguir fortaleciendo al municipio”, afirmó Tere Jiménez ante vecinos de la localidad.

Noel Mata Atilano, director general del Instituto del Agua del Estado (Inagua), detalló que la obra contempló dos etapas: perforación y equipamiento, con una inversión cercana a los 12 millones de pesos.

Por su parte, el presidente municipal de Jesús María, César Medina, agradeció a la gobernadora por llevar a cabo obras prioritarias que responden a las necesidades reales de la población. “Estas acciones a veces no se ven, pero son esenciales. Sin ellas, el abasto de agua en los domicilios sería imposible”, señaló.

En representación de la comunidad, Ma. del Carmen González Bárcenas reconoció la sensibilidad de la gobernadora para atender un problema que por años afectó a los vecinos. “Teníamos muchas dificultades para tener agua; hoy ya contamos con el servicio todos los días. No nos equivocamos al confiar en nuestra gobernadora y en nuestro presidente municipal”, expresó.

Como parte de su visita a Jesús María, Tere Jiménez también dio inicio a los trabajos de rehabilitación en las calles Pinar del Lago y Lázaro Cárdenas, en la cabecera municipal. Las obras incluyen la renovación de redes de agua potable y alcantarillado, tomas y descargas domiciliarias, así como la construcción de banquetas, guarniciones, pavimento hidráulico y aplicación de pintura.

Estas acciones representan una inversión aproximada de 5.5 millones de pesos y beneficiarán de manera directa a decenas de familias.

La diputada local, Laura Ponce, acompañó a la gobernadora Tere Jiménez durante su gira por el municipio de Jesús María.