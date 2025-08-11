Inaugura Tere Jiménez nuevo BachUAA en Rincón de Romos

Redacción

Rincón de Romos, Ags.- Como parte de su compromiso de ampliar la oferta educativa y acercar oportunidades a jóvenes en todo el estado, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la inauguración del nuevo Bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (Bachuaa) Norte, en el municipio de Rincón de Romos.

Este nuevo plantel representa un avance histórico en la descentralización de la oferta educativa y beneficiará directamente a más de 2 mil jóvenes que ya no tendrán que trasladarse hasta la capital del estado para estudiar.

Durante la ceremonia, la gobernadora dio la bienvenida a las y los primeros 400 estudiantes que hoy inician su formación en instalaciones modernas, seguras y completamente equipadas.

“Aprovechen cada clase, cada libro y cada experiencia, pues será una etapa inolvidable de su crecimiento personal y académico”, expresó.

Tere Jiménez subrayó que este proyecto es resultado de un esfuerzo conjunto entre la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Gobierno del Estado, instancias municipales y federales, así como la sociedad civil. En especial, reconoció a la familia Camarena, quien donó el terreno para la construcción del plantel.

“Me da mucho gusto estar aquí en Rincón de Romos y ser testigo de un momento histórico; cuando colocamos la primera piedra, lo hicimos con una visión clara: ampliar la oferta educativa para los jóvenes. En esta labor hemos trabajado todos, con ello acercamos la oferta educativa a jóvenes que antes tenían que recorrer largas distancias; en Aguascalientes la educación es una prioridad y la llave más poderosa para conquistar el mundo, por ello la universidad cuenta con nuestro respaldo para brindar educación de calidad”, mencionó la gobernadora.

Sandra Yesenia Pinzón Castro, rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), reconoció a la gobernadora por ser impulsora de un sueño que hoy se convirtió en realidad.

“Hoy hacemos historia, con una inversión de más de 100 millones de pesos en Rincón de Romos, hemos reunido la parte humanista y desinteresada de todos los sectores en un proyecto educativo que a largo plazo cambiará la vida de miles de familias de la comunidad, que ya tiene un efecto en los hogares, pues elimina gastos y tiempo en traslados a Aguascalientes”, destacó.

El nuevo Bachuaa Norte cuenta con dos módulos de ocho aulas, biblioteca, laboratorios de química y cómputo, áreas administrativas, espacios deportivos y una zona de cafetería con velaria. Además, fue equipado con mobiliario, tecnología de punta y conectividad, elementos clave para garantizar una formación académica de excelencia.

En la inauguración también estuvieron presentes Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta del Sistema DIF Estatal; José Francisco Moreno Barrera, comandante de la 14/a. Zona Militar; Lucía de León Ursúa, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado; Erick Muro Sánchez, presidente municipal de Rincón de Romos; Lilia Bertha Trespalacios Sosa, presidenta de la H. Junta de Gobierno de la UAA; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes; J. Jesús Lara Ramírez, director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado, y Roberto Josué Ramos Muñoz, alumno de Bachuaa Norte.