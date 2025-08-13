Inaugura Tere Jiménez nueva línea de producción en Tenneco Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con una inversión de 426.8 millones de pesos, la gobernadora Tere Jiménez inauguró una nueva línea de producción en Tenneco Aguascalientes, empresa líder mundial en tecnologías y componentes automotrices, lo que fortalece la industria y la generación de empleo en el estado.

“Este nuevo proyecto de expansión habla de la confianza que existe en el estado y en el talento de la gente de Aguascalientes; empresas líderes como Tenneco toman decisiones a largo plazo porque aquí encuentran un estado de derecho, certidumbre jurídica y un gobierno que promueve y facilita el crecimiento económico”, subrayó la gobernadora.

Añadió que, de acuerdo a datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, México se ubica como el primer proveedor automotriz del vecino país del norte y Aguascalientes es clave en este esfuerzo: “Nuestro estado es una potencia global de la industria automotriz, al posicionarse como uno de los más grandes y dinámicos productores de vehículos en México y fabricante de componentes de alta especialización”, indicó.

Nathan Bowen, vicepresidente ejecutivo y presidente de Clean Air, comentó que en los últimos cinco años, Tenneco ha invertido 65 millones de dólares en sus tres plantas de Aguascalientes, que en su conjunto generan alrededor de mil 300 empleos. Destacó que la planta donde hoy se inauguró una nueva línea de producción es ejemplo y orgullo a nivel mundial.

“El gobierno nos da la certeza, la confianza y la seguridad para seguir invirtiendo; nuestra inversión está apoyada por el Gobierno del Estado, donde tienen los programas adecuados para nuestro crecimiento; también decidimos invertir en Aguascalientes por el talento de su gente, su preparación y su pasión para trabajar, eso es lo que realmente hace posible que nosotros podamos crecer”, aseguró.

Ricardo Antonio Hernández, director de Planta Powertrain Aguascalientes, detalló que la nueva línea de producción se concentrará en la fabricación de válvulas automotrices, lo que les permitirá ampliar su cartera de clientes a nivel nacional e internacional; comentó que con esta expansión, la producción pasará de 50 millones a casi 85 millones de válvulas al año.

“El compromiso de la gobernadora Tere Jiménez con el desarrollo industrial y el impulso que nuestra compañía ha recibido durante estos 43 años en el estado han sido esenciales para que esta empresa siga creciendo no solo en Ciudad Industrial, sino también en otras partes del estado”, subrayó.

Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado, comentó que en Aguascalientes se trabaja con la visión de convertir al estado en el más competitivo y atractivo para proyectos de inversión, y donde se cuente con el mejor talento posible.

“Les reiteramos el apoyo del Gobierno del Estado; como lo ha dicho nuestra gobernadora, queremos ser aliados y ser parte del éxito de las empresas instaladas en nuestro estado. Quiero que se sientan con la confianza hacia nosotros, porque a través de diferentes acciones queremos que esta planta continúe siendo la mejor a nivel internacional; cuenten con nuestro apoyo, compromiso y visión a largo plazo para que sigan creciendo”, concluyó.

En el evento que se llevó a cabo en la planta de Tenneco en Ciudad Industrial, también estuvieron presentes Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Salvador Alcalá Durán, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Fomento Cooperativo y Turismo del H. Congreso del Estado; Alfredo Alonso, vicepresidente GM Américas; Frederick Herz, director ejecutivo de Operaciones; Nora Heyner, directora ejecutiva de Recursos Humanos de Powertrain; Víctor Guerrero, líder regional y manager del programa; Michael Bugbee, vicepresidente y gerente general Américas; Vincent Palisson, vicepresidente de Operaciones de Powertrain; y Trevor Groh, líder del proyecto.