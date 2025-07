Inaugura Tere Jiménez la Unidad de Especialidades Médicas en Rincón de Romos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró las obras de modernización que se realizaron en la Unidad de Especialidades Médicas para el Tratamiento de Enfermedades Crónicas (Uneme EC) de Rincón de Romos, en beneficio de más de 50 mil usuarios.

“Para nosotros el tema de la salud es sumamente importante; tenemos que buscar siempre que nuestra gente esté bien; claro que nos interesa cuando una persona tiene alguna enfermedad y tenemos que cuidarla, curarla y salvarla; nosotros buscamos la manera de salvarle la vida a las personas y de que Aguascalientes tenga acceso a la salud”, sostuvo.

Tere Jiménez destacó algunas de las acciones que se han hecho en el estado para fortalecer la infraestructura médica, como la rehabilitación de Centros de Salud, la generación de ocho Clínicas del Seguro Popular Aguascalientes; el equipamiento del Centenario Hospital Miguel Hidalgo; la creación del Instituto de Atención Integral de Enfermedades Renales del Estado, entre otras.

Rubén Galaviz Tristán, secretario de Salud del Estado, dijo que con esta unidad se garantiza el acceso de la población a servicios médicos especializados oportunos, de calidad y de forma gratuita; dijo que cuenta con instalaciones, equipo y abasto de medicamentos para atender a pacientes con enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión, entre otras.

Comentó que este centro brinda atención a los municipios de Cosío, Rincón de Romos, San José de Gracia, Pabellón de Arteaga, Asientos y Tepezalá, los cuales concentran el 30 por ciento de los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas que se tienen registrados en el estado.

Erick Muro Sánchez, presidente municipal de Rincón de Romos, agradeció a la gobernadora Tere Jiménez por las obras que hoy se entregaron: “La gobernadora siempre tendrá la puerta abierta por ser un apoyo incondicional, somos testigos de que siempre quiere el progreso para nuestro municipio y toda su gente; la felicitamos por hacer esta obra tan necesaria, eso reafirma su compromiso con la salud de las familias de Rincón de Romos”, sostuvo.

A nombre de los beneficiarios, la señora María de Jesús Rodríguez agradeció las obras realizadas en la Uneme EC: “Gracias a la gobernadora Tere Jiménez por preocuparse por la salud de los hidrocálidos. Gracias al trabajo que ha hecho, yo me he podido atender de una manera digna, y sobre todo gratuita; hace poco me diagnosticaron con diabetes, y gracias a la atención oportuna que hay en Rincón de Romos, he podido tenerla controlada. Gracias, gobernadora, por todo lo que hace por la gente”, destacó.

Dentro de los trabajos de rehabilitación que se realizaron en esta unidad médica, destaca la creación de dos nuevos consultorios para las áreas de Nutrición y Trabajo Social, así como un área de Administración y una sala para Electrocardiografía; además de la ampliación de la sala de juntas, la rehabilitación de luminarias interiores y exteriores, y labores de pintura en general.

También se reforzaron las medidas de seguridad con la instalación de un circuito cerrado de videovigilancia, levantamiento de barda perimetral e instalación de concertina.

En el evento también estuvieron presentes la diputada Alma Hilda Medina Macías, presidenta de la Comisión de Salud Pública del H. Congreso del Estado; Carolina López López, secretaria de Obras Públicas del Estado; Manuel Iván Moscoso Rincón, director de la Jurisdicción Sanitaria II; Leonel Delgadillo García, encargado de la Uneme de Enfermedades Crónicas de Rincón de Romos; y Adrián Nájera Esparza, coordinador de Programas de Salud de la Jurisdicción Sanitaria II.