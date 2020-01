“Inaudito” reutilizar jeringas en el ISSSTE Aguascalientes: Diputada de Morena

Gilberto Valadez



Aguascalientes, Ags.- Debe comprobarse la presunta falta de insumos en hospitales públicos de Aguascalientes lo cual sería preocupante, apuntó Natzielly Rodríguez Calzada, presidenta de la diputación permanente del Congreso del Estado.

“De ser cierto me parece inaudito y por supuesto que es inaceptable. En caso de ser verídico, se tendrían que fincar responsabilidades”, comentó la legisladora por Morena.

El martes último, trascendió un supuesto documento para personal del Instituto de Salud y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste), en el cual se pediría al personal reutilizar materiales básicos como jeringas. Al momento, la dependencia no había emitido una postura oficial.

Rodríguez Calzada hizo hincapié que no se puede jugar con la salud de las personas y pidió al delegado del Bienestar, Aldo Ruiz, aclarar la situación.

“No me atrevería a emitir un juicio previo, pues desconozco si el documento es veraz y de ser una realidad lo que se vive en el Issste, tiene que aclararse de inmediato”, recalcó.

– ¿Qué papel juega el superdelegado Ruiz en este caso? ¿Es quien debería de estar dando la cara? – Todos los funcionarios estamos obligados a dar la cara y a responder. El presidente López Obrador lo hace todos los días.

La representante de Morena en el Congreso hizo hincapié en que se tenga una postura oficial y no se pierda la confianza de los derecho habientes.