Inasistencia al debate no es personal, sino por omisión de mi partida: Margarita Gallegos

Daniela Lomelí

San Francisco de los Romo, Ags.- La candidata a la presidencia municipal de San Francisco de los Romo, Margarita Gallegos, aclaró que su ausencia en el debate virtual de este miércoles, organizado por el Instituto Estatal Electoral (IEE), no se deberá a una decisión propia, sino a la omisión de su partido para registrarla en este ejercicio.



En entrevista, Gallegos aclaró que el PRI no pudo registrar a las y los candidatos a las presidencias municipales y a diputaciones, a excepción de Norma Guel, aspirante a la alcaldía de la capital. Por ello, decidió enviar un oficio al IEE para solicitar su participación dentro del debate oficial, sin embargo recibió una respuesta negativa.



Lamentó que esta situación vaya a ser confundida por sus contrincantes o por el electorado, al pensar que ella decidió faltar al debate por motivos personales o por la falta de interés en la exposición de propuestas.



“Es lamentable que al final de cuentas vayan a confundir que no quiero participar por temas o equis o ye, porque es la manera en que lo manejan, pero bueno, ya que se hace (…) Independientemente del debate, yo creo que hay un trabajo que nos respalda y las propuestas que estoy llevando hacia con ellos están ahí”.



Aún así, Gallegos consideró que su ausencia en el debate no le afectará ante los ciudadanos de San Francisco de los Romo, ya que seguirá llevando sus propuestas a las colonias y además, tiene otro tipo de mediciones.



“El debate es una manera de medir la capacidad de cada uno de los que pretendemos en este caso una presidencia municipal, pero yo creo que yo tengo otro tipo de mediciones, el trabajo que ya me respalda anticipadamente y lo que sí no me agrada es que vayan a darle una interpretación diferente, que fue por miedo. No es por mí, es por omisión del partido”



Finalmente, la candidata del tricolor se dijo preparada para los ataques que puedan surgir dentro del evento organizado por la autoridad electoral local, ya que, aseguró, será el blanco de los otros candidatos por su experiencia y sus propuestas