INAGUA analiza y repara socavón atrás de la Pona: SOPMA

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Analiza y reparará el Instituto del Agua otro socavón detectado ahora por la Alameda detrás de la Pona, reveló el Secretario de Obras Públicas Municipales (SOPMA), Miguel Ángel Huízar Botello.

El funcionario municipal reveló en este sentido ‘hay otro punto, hay otro punto que se está analizando muy detalle, esto lo está analizando el Instituto del Agua, es ahí por la Alameda atrás de la Pona, ahí hay este también una situación muy similar, pero no está cerca de la vialidad, atrás de los baños de Ojocaliente, por ahí, también ahí está esta situación, también está bajo control, está acordonada el área y no representa ningún riesgo, para la prolongación Alameda es lo que ya checamos también el fin de semana, que no hubiera riesgo de colapso en las vialidades, verdad, sobre todo’.

Mismo que también será reparado, ‘sí, se va, ahí ya está, tengo entendido que esta semana empiezan a hacer las reparación esto correrá a cargo del Instituto del Agua, si, y bueno pues nosotros estamos al pendiente, junto con Protección Civil, pues para que no representen un riesgo a la población este tipo de socavones que se presentan en tiempo de lluvia, por fugas, por paleocauces, por sequías, obviamente por la gran cantidad de agua que pasa por estos lugares’.

Para culminar Huízar Botello reveló ‘hasta ahorita no tenemos detectada más que estas dos zonas, pero igual si ustedes los medios o la población en general detecta alguna situación grave de formación de un socavón, pues estamos nosotros atentos al llamado de la sociedad civil, y tanto como Protección Civil, y Obras Públicas pues estamos las 24 horas atendiendo este tipo de situaciones’.