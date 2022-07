Inadmisible atraer inversiones de empresas altamente consumidoras de agua en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El vicepresidente regional de la Federación de Nacional de Colegios de Economistas, Jael Pérez Sánchez, dijo que sería inadmisible atraer en estos momentos inversiones de empresas altamente consumidoras de agua, por muy atractivas que pudieran ser.

Posteriormente recordó el ejemplo de Nuevo León que atraviesa por una severa crisis por falta de agua, por lo que Aguascalientes debe poner sus barbas a remojar y tomar acciones de prevención a largo plazo.

“Se debe tener mucho cuidado con las inversiones, que no lleguen empresas que consuman mucha agua porque ya de por sí tenemos un problema de abatimiento de los mantos acuíferos, entonces no podemos sacar más agua de la que se filtra”, enfatizó.

Resaltó que el problema de agua no debe verse de manera política en Aguascalientes, por lo que exhortó a tomar las cosas en serio y crear un plan estratégico que debe de ser elevado al primer orden en la agenda estatal y atendido por todos los niveles.

“Urge hacer un trabajo fuera de política de mediano y largo plazo para ver cómo se va a trabajar el tema del agua no por trienios o sexenios, sino para los próximos 30 o hasta 50 años”, planteó.