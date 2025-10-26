Inaceptable que Profepa use fotos apócrifas en comunicación oficial

Comunicado

Ciudad de México.- La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) manifiesta su profunda preocupación ante la falta de profesionalismo, seriedad y responsabilidad con que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha manejado la reciente polémica relacionada con los eventos y recorridos de Halloween organizados en algunos zoológicos del país, particularmente en el Zoológico de León.

La Profepa calificó como “inaceptable” dicho evento antes de realizar una inspección, utilizando en sus redes sociales fotografías falsas que no corresponden al evento ni al zoológico mencionado, lo que generó una ola de desinformación y de ataques infundados hacia una institución que durante nueve años consecutivos se ha preocupado porque esta celebración y recorridos se realicen bajo los más estrictos protocolos de bienestar animal.

El presidente de la AZCARM, Ernesto Zazueta , expresó que lo verdaderamente inaceptable es que una entidad pública procuradora de la ley cuya labor exige mucho rigor y seriedad se haya precipitado a emitir un juicio sin fundamentos técnicos, valiéndose de material apócrifo obtenido de internet, incluyendo imágenes de elefantes y carnavales ajenos a los zoológicos mexicanos. “Nos extraña mucho que una dependencia cuyo objetivo es procurar la ley recurra o retome fotografías que no son de las instituciones zoológicas, generando confusión y afectando la credibilidad de todo un sector que trabaja diariamente por la conservación de la fauna, el rescate de miles de ejemplares y por la educación ambiental”, señaló.

Cabe destacar que el pasado jueves 23 de octubre, inspectores de la Profepa acudieron al Zoológico de León para iniciar la inspección de todas las actividades del evento de Halloween.

Confiamos en que los inspectores hayan realizado de la manera más profesional su trabajo para descartar que exista algún tipo de afectación a los animales durante los eventos y que, en caso de haberla, pueda atenderse y enmendarse de manera inmediata.

Y también esperamos que de manera oportuna la Profepa informe públicamente los resultados de su inspección con veracidad para evitar que versiones falsas de los llamados animalistas continúen afectando la imagen del Zoológico de León y del gremio en su conjunto.

Mientras tanto el presidente de la AZCARM recordó que el evento de Halloween en el Zoológico de León no sólo cumple con todas las medidas necesarias para garantizar el bienestar animal con la participación de hasta 90 médicos veterinarios,

biólogos y cuidadores del zoo, sino que además se ha consolidado como una actividad de convivencia familiar y recreativa segura, que brinda a miles de familias la oportunidad de conocer más sobre la fauna endémica y foránea para fomentar el amor y respeto hacia los animales silvestres.

“Es injusto y preocupante que por errores de comunicación institucional se pretenda desacreditar el trabajo responsable, profesional y conservacionista de los zoológicos modernos de México, los mismos que han logrado rescatar y rehabilitar a miles de ejemplares, y conservar a decenas de especies amenazadas y en peligro de extinción”, concluyó.

AZCARM reitera su compromiso de trabajar con profesionalismo, transparencia y rigor científico en la conservación, bienestar y educación ambiental, al tiempo que hace un llamado a la Profepa y a los medios de comunicación a actuar con objetividad, imparcialidad y veracidad, evitando la difusión de material apócrifo o afirmaciones no verificadas.

La sociedad mexicana merece instituciones confiables, y la defensa de la vida silvestre exige responsabilidad, colaboración y verdad”, concluyó Zazueta.