IMSS pide extremar cuidados para evitar enfermedades respiratorias

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes exhorta a iniciar cuidados contra enfermedades respiratorias invernales, con medidas sencillas como evitar cambios bruscos de temperatura, tomar líquidos abundantes, comer en forma saludable y hacer ejercicio con regularidad, entre otras recomendaciones.

El coordinador de Prevención y Atención a la Salud en esta Representación, doctor Antonio Hernández Jiménez, explicó que ante la presencia de los virus de la influenza y del COVID-19, es importante prevenir cualquier tipo de enfermedad respiratoria común y en caso de presentar síntomas, no automedicarse y acudir al médico de inmediato.

“Solo un experto puede determinar si se trata de una infección grave, si es un contagio bacteriano menor o se trata de un virus que se autolimita. Esperamos un aumento de 20 a 30 por ciento de pacientes con estas problemáticas, no todas serán graves, no obstante, estamos preparados para atenderlos a todos, incluso no derechohabientes”, subrayó.

Hernández Jiménez pidió a la población revisar la Cartilla de Salud y completar el esquema de vacunación que corresponda por edad y género. En caso de pertenecer a grupos vulnerables, indicó la aplicación de la vacuna contra la influenza.

El también epidemiólogo detalló que la incidencia de enfermedades respiratorias inicia su ascenso en estos días, derivado de la variación de la temperatura ambiental de hasta 20 grados centígrados a lo largo del día, por lo que recomendó:

“Sobre todo en la mañana y en la noche, es importante mantenerse bien abrigados, pues ese frío es una de las principales causas que reportan quienes han enfermado en las últimas semanas”.

Finalmente, el experto exhortó a respetar las medidas de seguridad para prevenir contagios de infecciones respiratorias agudas (IRA), tales como: la sana distancia, uso de cubrebocas, lavado de manos y, sobre todo, evitar la convivencia social no esencial.