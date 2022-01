IMSS Aguascalientes modifica servicio de atención por semáforo rojo

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Para atender a pacientes graves por COVID-19 y otras patologías durante el semáforo epidemiológico rojo en el estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes modificó los servicios de Urgencias y la atención de especialidades en sus tres Hospitales Generales de Zona (HGZ).

El Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 atenderá cuadros respiratorios agudos que requieran hospitalización, así como urgencias de Pediatría, Ginecología y Obstetricia, de usuarios adscritos a cualquier Unidad de Medicina Familiar (UMF) en el estado.

Por su parte, el HGZ No. 2 atenderá enfermedades respiratorias agudas y urgencias de las especialidades que brinda regularmente, de los pacientes adscritos a las UMF No. 8, 9, 11 y 12.

Por último, el HGZ No. 3 atenderá enfermedades no respiratorias de los usuarios adscritos a las UMF No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y Loreto. Los pacientes con enfermedades respiratorias graves que ahí se presenten serán estabilizados en áreas aisladas y posteriormente enviados a los hospitales con servicios para atención de COVID-19.

El jefe de los Servicios de Prestaciones Médicas del IMSS en Aguascalientes, doctor José de Jesús Chávez Martínez, advirtió que conforme aumente la demanda de atención COVID, la consulta externa de los hospitales HGZ No. 2 y 3 cerrará algunas especialidades, cuyas citas serán reprogramadas cuando el estado esté en semáforo amarillo.

Asimismo, Chávez Martínez aseguró que estas medidas obedecen a la estrategia de reconversión hospitalaria establecida a nivel nacional para responder con suficiencia de recursos y oportunidad en la atención a los distintos niveles de riesgo referidos en el semáforo epidemiológico.

“El objetivo de la reconversión hospitalaria es adecuar la capacidad instalada al número de personas enfermas de gravedad por COVID-19, así como reducir los riesgos de contagio dentro de las instalaciones médicas”, expresó el titular.

También aseguró que el IMSS en Aguascalientes cuenta con camas, respiradores y personal altamente capacitado para responder a la emergencia sanitaria y ha logrado atender al 100% de los pacientes graves y críticos por COVID-19 que lo han solicitado. A la par, se ha mantenido la atención de Urgencias en todas las especialidades en semáforo rojo y naranja, así como de la consulta externa regular en semáforo verde, amarillo y naranja.

Actualmente, el HGZ No. 1 destina el 70% del total de sus camas a pacientes respiratorios con cuadros moderados, graves y críticos por COVID-19. De igual forma, el HGZ No. 2 asignó el 20% del total de sus camas, a la atención de la pandemia.

“Ambas cifras podrían modificarse en cualquier momento, de acuerdo a la demanda de atención”, reiteró el jefe de médicos.

Finalmente, Chávez Martínez hizo un llamado a la población para vacunarse y mantener las medidas de higiene como: uso correcto de cubrebocas, lavado constante de manos con agua y jabón, aplicación de alcohol gel al 70%, tosido o estornudo de etiqueta, evitar tocar ojos, nariz y boca, y mantener sana distancia.