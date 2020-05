IMSS Aguascalientes llama a la donación de sangre

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La donación de sangre es de vital importancia para solventar las necesidades de quienes ingresan a urgencias, cirugía u hospitalización. Todos los días se requieren transfusiones para pacientes con insuficiencia renal, cáncer, sangrados intestinales y lesiones derivadas de accidentes automovilísticos, entre otros, informó la química Mireya Delgado Gutiérrez, responsable del Banco de Sangre del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes.

“Necesitamos reabastecer los bancos y servicios de transfusión del vital líquido para brindar atención a los derechohabientes en tratamientos de diversas especialidades. En muchos casos, su vida depende de una transfusión sanguínea, una aféresis plaquetaria o plasmaféresis, que se pueden obtener solo por donación”, comentó al exhortar a las personas a donar.

Agregó que la donación de sangre tiene una función importante en la atención materno-infantil, en el embarazo y en la respuesta en caso de desastres naturales o provocados por el hombre.

Los requisitos indispensables para donar sangre son: ser mayor de edad; pesar más de 50 kilos; no ser portador del VIH/SIDA, hepatitis C o enfermedades infecciosas; encontrarse libre de alcohol en la sangre, así como de cualquier tipo de medicamento.

Los interesados tampoco deben tener obesidad, enfermedades transmisibles o alguna condición de riesgo para la salud. No deben haber ingerido fármacos, tabaco, alcohol o alimentos en las últimas horas. Adicionalmente, en el caso de las mujeres, no deben estar en periodo menstrual o embarazadas.

Previo a la donación, en el IMSS se realizan estudios para identificar enfermedades infecciosas, así como cualquier factor de riesgo para el donador o el receptor. “Los estudios son muy minuciosos y mantienen estricto apego a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), de modo que únicamente dos o tres de cada 10 voluntarios a donar resultan aptos”, especificó la química.

Finalmente, Delgado Gutiérrez reiteró la invitación a la población en general a donar sangre de manera altruista y voluntaria, de lunes a sábado, a partir de las 07:00 am, en el Banco de Sangre del HGZ No. 1 o en los puestos de sangrado de los HGZ No. 2 y 3 del IMSS en Aguascalientes.