IMSS Aguascalientes cuenta con vasectomías sin bisturí todo el año

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes informa que realizará vasectomías sin bisturí durante todo el año a hombres que optan por este método anticonceptivo definitivo.

La supervisora de Primer Nivel del IMSS en el estado, doctora Hilda Mónica López Cervantes, comentó que este servicio se realiza de manera permanente en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 1, No. 7 y No. 10, a los derechohabientes, quienes también reciben consejería por parte del médico familiar o personal de Trabajo Social.

“El personal de salud de todas la UMF está capacitado para ofrecer consejería y realizar el procedimiento a los derechohabientes que optaron por este método anticonceptivo. Para ello deben someterse a una evaluación de su estado general de salud, misma que es analizada por un médico. Posteriormente los interesados son enviados a las unidades médicas en donde se realiza la intervención”, precisó López Cervantes.

La funcionaria detalló que el procedimiento no implica riesgos; además, se realiza en 20 minutos con anestesia local y no requiere hospitalización.

“La vasectomía sin bisturí es un método anticonceptivo definitivo e irreversible que ofrece el IMSS de manera gratuita a la población masculina que desea concluir con su etapa reproductiva. Su recuperación es rápida y los derechohabientes pueden reincorporarse a sus actividades en pocos días y de acuerdo a las indicaciones de su médico”.

Cabe mencionar que este procedimiento consiste en el corte de los conductos por donde pasan los espermatozoides, por lo que se impide su paso, aunque estos se siguen produciendo y son absorbidos por el organismo.

Por último, López Cervantes detalló que las vasectomías sin bisturí se brindan todo el año y durante jornadas especiales en las UMF No.1, No.7 y No.10, por lo que hizo un llamado a la población masculina para acudir y solicitar el procedimiento a su UMF en un horario de 8:00 a 20:00, de lunes a viernes.