Impulsan jóvenes de la Generación Z nuevas tendencias en el turismo mexicano

Redacción

Espontáneos, digitales y con conciencia social: así viajan los jóvenes mexicanos de la Generación Z, quienes están transformando la manera de hacer turismo en el país, de acuerdo con un estudio de Booking.com realizado entre mayo y junio de 2025.

El reporte revela que los viajeros de entre 18 y 24 años priorizan la autenticidad sobre el lujo y la conexión con el entorno sobre las experiencias tradicionales. El 42 por ciento de ellos reconoce que planea sus viajes con poca anticipación, dejándose llevar por recomendaciones en redes sociales y tendencias digitales.

Además, el 67 por ciento afirma que busca experiencias únicas y “posteables”, mientras que el 58 por ciento elige sus destinos considerando su impacto ambiental y social. Esta generación prefiere apoyar economías locales, hospedarse en alojamientos sostenibles y dejar una huella positiva en cada lugar que visita.

La tecnología también es un factor determinante: el 71 por ciento utiliza aplicaciones y herramientas de inteligencia artificial para organizar sus viajes, comparar precios o descubrir actividades. Sin embargo, el presupuesto sigue siendo clave, pues el 65 por ciento reconoce que los costos pueden modificar sus planes.

Viajar con amigos es su plan favorito para el 48 por ciento, quienes valoran compartir momentos y construir recuerdos colectivos más que el turismo en pareja o familiar. Asimismo, el 44 por ciento combina trabajo y placer, extendiendo sus viajes laborales para explorar los destinos, una tendencia conocida como bleisure travel.

El estudio, que incluyó a cuatro mil encuestados en México, Argentina, Brasil y Colombia, confirma que los viajeros Gen Z están redefiniendo el turismo desde la autenticidad, el propósito y la conectividad, marcando el rumbo de una nueva era en la forma de descubrir el mundo.