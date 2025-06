Impulsan estudiantes de la UAA proyectos con impacto humano en la comunidad ladrillera

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Nueve estudiantes de la Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes llevaron a cabo un ambicioso proyecto de responsabilidad social en una de las comunidades más necesitadas del estado: la comunidad ladrillera de Lotes de Los Arellano. Como parte de la materia de Responsabilidad Social Empresarial, los jóvenes desarrollaron e implementaron iniciativas que no sólo beneficiaron a más de 140 personas de forma directa, sino que también colocan los reflectores sobre este sector.

Jonathan Reyes Reyes, estudiante de sexto semestre y portavoz del grupo, explicó que el proyecto surgió del deseo genuino de generar un impacto real, más allá de las opciones tradicionales de apoyo social. Inspirados por el recuerdo de una breve visita a la comunidad que realizó uno de sus compañeros, Erick Durán, decidieron enfocar sus esfuerzos en este lugar, ubicado al sur de la ciudad y habitado por aproximadamente 500 personas dedicadas a la producción artesanal de ladrillos.

“Queríamos hacer algo que no fuera lo de siempre, no porque esas causas no lo merezcan, sino porque sabíamos que ya hay muchas organizaciones que las atienden. Buscábamos algo olvidado, que necesitara una voz”, explicó Jonathan. Y así nació Corazón de Arcilla.

La comunidad, al sur de la ciudad, vive en condiciones de alta precariedad: sin acceso regular a servicios básicos como agua o electricidad, enfrentando riesgos sanitarios y laborales diariamente, y con una preocupante falta de oportunidades educativas. Aun así, sus habitantes destacan por su tenacidad. Las familias, algunas con hasta ocho hijos, trabajan arduamente en hornos rudimentarios para fabricar ladrillos a mano, mezclando arena, agua y estiércol bajo el sol.

En respuesta a esta realidad, los estudiantes impulsaron cinco iniciativas principales. El primero fue un evento del Día del Niño que reunió a 102 menores de la comunidad. Con juegos, inflables, una obra de teatro basada en “El Principito”, alimentos y regalos educativos.

Posteriormente organizaron una brigada médica en colaboración con el Centro de Ciencias de la Salud de la UAA, trasladando a 38 personas a la Universidad para revisiones en medicina general, optometría, estomatología y salud sexual. Esta acción permitió, por ejemplo, detectar y tratar a tiempo una grave afectación ocular en un niño que, de no atenderse, podría haber perdido la vista.

A esta labor se sumó la producción de un comercial con el objetivo de visibilizar a la comunidad, realizado con apoyo de egresados de la UAA especializados en cine. En una semana y media, el video superó las 50 mil vistas, llevando el mensaje mucho más allá del aula. “Entrevistamos a los niños y les preguntamos qué querían ser de grandes”, relató Jonathan. La intención fue darles voz y sueños.

El cuarto proyecto, titulado “Vive Ladrillo”, fue un festival que logró reunir a más de 200 personas, incluyendo miembros de la comunidad, estudiantes voluntarios y visitantes externos. El evento combinó música, gastronomía local y actividades infantiles.

El último esfuerzo del semestre se enfoca en apoyar al centro de rehabilitación “Sanando mis alas”, donde muchas personas de la ladrillera han sido o están siendo atendidas. Además de la donación de víveres, colaborarán con trabajos de mejora en las instalaciones.

El equipo conformado por Brenda Gutiérrez, Vanesa González, Karime Flores, María Torres, Dulce María Calderón, Fátima Zapata, Erick Duran y Jonathan Reyes, gestionó alianzas con empresas, asociaciones estudiantiles y otras organizaciones civiles. Se involucraron desde la planeación estratégica hasta la ejecución operativa, aplicando las herramientas aprendidas en clase en un entorno real y desafiante. “Un administrador une”, concluye Jonathan. “Une a la persona correcta, en el momento correcto, con los recursos adecuados, para que algo valioso suceda. Eso es lo que hicimos. Y no queremos que esto termine con el semestre”.