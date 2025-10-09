Impulsan en Pabellón de Arteaga taller de inteligencia emocional para adolescentes

Redacción

Pabellón de Arteaga, Ags.- Con la intención de fortalecer el bienestar emocional y social de la juventud, el municipio de Pabellón de Arteaga realizó el Taller de Inteligencia Emocional en el Centro de Desarrollo Comunitario 5 de Mayo, dirigido a adolescentes de entre 12 y 18 años.

Durante las sesiones, los participantes trabajaron en el reconocimiento y manejo de sus emociones, la mejora de la comunicación, la gestión del estrés y el fortalecimiento de sus relaciones interpersonales, con el propósito de fomentar un desarrollo integral y saludable.

El equipo de psicología del CDC fue el encargado de impartir las dinámicas y ejercicios del taller, enfocados en brindar herramientas prácticas para que los jóvenes aprendan a enfrentar de manera positiva los retos personales y sociales que viven en su entorno.

Autoridades municipales destacaron la importancia de promover espacios donde los adolescentes puedan expresarse y adquirir habilidades socioemocionales. “El trabajo preventivo y el acompañamiento emocional son clave para construir una comunidad más empática y resiliente”, señaló personal del área de desarrollo social.

El municipio informó que continuará implementando actividades de este tipo en los distintos centros comunitarios, con el fin de reforzar la atención integral a niñas, niños y adolescentes, y contribuir a su bienestar emocional y convivencia sana.