Impulsan campaña para bajar rezago en predial en Jesús María 

Raúl Muñoz

Jesús María, Ags.- El municipio busca disminuir el rezago en el pago del predial y la cartera vencida, que alcanza aproximadamente el 40% del padrón, con una campaña de descuentos en multas y recargos, informó Luis Rangel Magdaleno, secretario de Finanzas.

“El presidente César Medina nos autorizó apoyar a la gente en este mes, precisamente con el 90% directo en cajas en descuentos en multas y recargos de rezago anterior de años pasados o de este mismo año”, explicó.

La medida permitirá a los contribuyentes ponerse al corriente pagando únicamente el impuesto más el 10% de multas y recargos.

Rangel Magdaleno detalló que la campaña se lanzó en octubre para que los ciudadanos aprovechen los beneficios antes de que cierre el año fiscal.

“Decidimos lanzarla ahorita en octubre, aprovechando que todavía no brinca el año para que no se les junte otro año más y si efectivamente, solo pagarían el 10% de multas y recargos y su impuesto”, agregó.

La Secretaría de Finanzas evaluará la respuesta de los contribuyentes para determinar si la campaña se extiende más allá del mes en curso, con el objetivo de incentivar la regularización y aumentar la recaudación.