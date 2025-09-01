Impulsa Tere Jiménez la movilidad estudiantil a través de becas

25.9 C
Aguascalientes
1 septiembre, 2025
Redacción

Aguascalientes, Ags.- Gracias a las Becas de Movilidad a otros países que impulsa la gobernadora Tere Jiménez, 22 estudiantes de diferentes universidades tecnológicas del estado han obtenido una doble titulación en Francia, al tener la oportunidad de viajar a ese país y complementar su formación académica.

En esta ocasión, siete estudiantes de las Universidades Tecnológica de Aguascalientes (UTA), Tecnológica del Norte de Aguascalientes (UTNA), Tecnológica Metropolitana (UTMA) y Tecnológica El Retoño (UTR) emprendieron un viaje académico a ese país europeo, donde permanecerán un año para continuar sus estudios y obtener este doble título.

La beca garantiza hospedaje, manutención y transporte durante toda su estancia en Francia. 

Cabe destacar que, previamente, los jóvenes participaron en un programa intensivo de aprendizaje del idioma francés y, tras cumplir con los requisitos y evaluaciones, fueron seleccionados para integrarse a este programa internacional.

Además de perfeccionar el dominio del idioma, la experiencia permitirá a las y los alumnos sumergirse en la cultura francesa y enriquecer su formación profesional y personal. Al término de su estancia, recibirán tanto un diploma de su institución mexicana como el de la universidad francesa que los recibirá.

Los estudiantes seleccionados para esta edición del programa son: Luis García y Jozef Guerrero de la UTA; Herandy Luévano de la UTNA; Erick Becerra de la UTMA; así como Daniel Quezada, Jared Rodríguez y Valeria Romo de la UTR.

El proyecto forma parte del convenio de colaboración entre el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), las Universidades Tecnológicas y Politécnica del Estado y la Embajada de Francia en México, con el propósito de fortalecer la internacionalización de la educación superior y ofrecer a las y los jóvenes la posibilidad de ampliar sus horizontes académicos y culturales.