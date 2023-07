Impulsa municipio inclusión en estacionamientos públicos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, comprometida con la inclusión y cultura de la discapacidad supervisa la adecuada prestación del servicio a los usuarios de los estacionamientos públicos e informa a la ciudadanía que desde la reforma en mayo del 2018 al Reglamento de Estacionamientos del Municipio de Aguascalientes, se estableció la obligación de reservar cajones a los titulares delicencias de estacionamientos públicos, no solo para personas con discapacidad, sino también para adultos mayores y mujeres embarazadas.

Israel Díaz García, director de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, comentó que, con la reforma aprobada hace cinco años, se facilita a los adultos mayores y mujeres embarazadas el uso de los cajones especiales o azules; indicó que, es importante recalcar que esta reforma solo es aplicable a los estacionamientos públicos del municipio de Aguascalientes y no a los espacios destinados con el mismo fin que están sobre la vía pública.

Además, agregó que, si bien es cierto que las personas con discapacidad necesitan espacios reservados para garantizar su comodidad y accesibilidad, adultos mayores y mujeres embarazadas también enfrentan desafíos únicos que deben ser atendidos. Los adultos mayores a menudo tienen dificultades para caminar distancias largas o necesitan más tiempo para moverse, por otro lado, las mujeres embarazadas pueden enfrentar problemas de equilibrio y necesitan un acceso más fácil para evitar lesiones o complicaciones.

La Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, exhorta a los titulares de licencias de estacionamientos públicos a reservar estos espacios como lo indica el Reglamento de Estacionamientos del Municipio de Aguascalientes.

También, invita a la ciudadanía a respetar estos cajones, con la finalidad de demostrar empatía y respeto hacia las necesidades específicas de las personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas. Esto les permite acceder a lugares públicos sin tener que enfrentar obstáculos innecesarios, contribuyendo a una sociedad más inclusiva y equitativa.

Finalmente, pone a disposición de la ciudadanía, el número 449 916 76 63, para realizar cualquier reporte de algún estacionamiento público que no respete el uso de estos espacios para los grupos ya mencionados.