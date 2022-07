Impugnará Romo fallo del TEEA en Sala Monterrey

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No quedó conforme la diputada priista Verónica Romo Sánchez con el fallo en su contra por parte del Tribunal Local Electoral en cuanto a presunta violencia política de género en su contra por parte de la dirigencia de su partido, adelantando que refutará el documento.

“Antes que nada soy muy respetuosa de las instituciones. No comparto la resolución que se hizo y estoy esperando que se me notifique. Lo voy a ver con mis abogados para hacer una impugnación y mandar a la siguiente instancia que sería la Sala Regional”, declaró en entrevista grupal.

Durante el pasado proceso electoral, Antonio Lugo, dirigente estatal del PRI, se lanzó en cuestionamientos contra Romo Sánchez en una conferencia de medios, censurando también a la ex legisladora federal Norma Guel y la regidora Citlalli Rodríguez.

Las tres mujeres priistas presentaron denuncias en contra del líder tricolor, pero el jueves último el Tribunal Local sólo acreditó el caso de Rodríguez y desechó a Romo y Guel, argumentando que hubo inexistencia de posible violencia.

“No me checa mucho que la magistrada Claudia (Díaz de León) sí salió a defender el punto de la compañera Citlalli, pero no explicó porqué no encontró violencia en mi caso y dice que fue generalizado, cuando en la conferencia de prensa el señor habla de mi persona, me invisibiliza, habla de mi familia, pues ya no está hablando de un tema partidista o de mi trabajo legislativo”, insistió Romo.

– ¿Se está juzgando con diferentes criterios?

– Eso es lo que no sabemos, pues fue en el mismo lugar y en la misma rueda de prensa, por lo que no me cuadra.

Por lo pronto, la diputada priista destacó el fallo en el caso de la regidora capitalina. “Aplaudo que la compañera Citlalli haya salido beneficiada y quede asentado que el señor Lugo como la dirigencia del partido queden señalados como violentadores”, agregó.