Impugnará Anayeli Muñoz orden de bajar espectaculares

Aguascalientes, Ags.- En entrevista, la candidata por Movimiento Ciudadano, Anayeli Muñoz, comentó que haber bajado los espectaculares es un tema que no se había vivido en Aguascalientes, “yo que me he desempeñado en áreas de comunicación, no recuerdo un antecedente de este tipo. Nos bajaron los espectaculares de la campaña ayer, que di la conferencia de prensa ayer para denunciar con pruebas los actos de corrupción de la exalcaldesa Tere Jiménez, hoy candidata del PRI-PAN en Aguascalientes, horas después detectaron que bajaron algunos espectaculares colocados desde el domingo”.

Anayeli Muñoz comentó que su equipo está analizando las rutas legales para proceder, pues existen declaraciones de que hubo presiones del área de comunicación de Tere Jiménez para frenar la colocación de más espectaculares y bajar los que ya estaban colocados: “Hoy en las calles observamos más publicidad de la candidata del PRI, pero no hay publicidad de las demás candidatas, como ya denunciaron también. Están amenazando a las empresas para que coarten la libertad de expresión que tenemos las candidatas, eso va en contra de nuestros derechos políticos-electorales”.