Impugnaciones legales no tumbarán Código Urbano, pronostica Ramírez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Poco factible que avancen las querellas en contra del Código Urbano que avaló el Congreso durante el año pasado, pronosticó el diputado del PAN Maximiliano Ramírez Hernández, presidente de la comisión de Obras Públicas y principal impulsor de la iniciativa.

“Quiero ser respetuoso en ese sentido. Hay dos impugnaciones y estamos en el tema de la contestación. A mi punto de vista y en base a los argumentos que ellos detallan, para mí no tienen la suficiente fuerza para tumbar el código. Pero eso no me consta decidirlo, le toca a otras instancias, estaremos atentos y seremos respetuosos del fallo”, afirmó en entrevista.

– ¿En lo legal por qué piensas que no tienen fortalezas?

– Lo que pasa es que uno de los temas que comentan es el de las áreas de donación, cuando a la gente le conviene mejor tener infraestructura pública, que un lote baldío. Es de los aspectos que queremos replantear.

El Congreso del Estado avaló por unanimidad la aprobación de un nuevo Código Urbano, durante una sesión ordinario del pasado 1 de diciembre. No obstante, las asociaciones locales Conversa Sur y Salvemos La Pona presentaron amparos contra el documento. Ramírez Hernández adicionó que las partes ya dieron sus argumentos.

“Ellos piden participar como asociaciones civiles en la toma de decisiones en los comités, cuando hay dependencias y expertos en la materia que definen esos temas. Pero quiero ser respetuoso, porque se encuentra en ese proceso y no violentar el proceso que se va llevando. Creo que hay código para rato”, finalizó el panista.