Imposición de aranceles no impactaría en el comercio en general

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Descarta el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Miguel Ángel Breceda Solís, impactos en su sector por la imposición de aranceles del 25%.

Explicó que se trata de un problema que pegará principalmente en los exportadores.

“A nosotros no nos pega porque no somos exportadores, entonces lo que nosotros vendemos las micro y medianas empresas y que no exportamos es interno y no nos pega”.

Mencionó a comunicadores que a final de cuantas quien va a pagar los platos rotos es el consumidor en los Estados Unidos quien tendrá que comprar más caro.

“Aquí no pega porque no hay aranceles, por ejemplo, yo puedo comprar un carro aquí en 100 mil pesos y allá lo pagaría en 125 mil”.

Destacó que en México el 85% de la economía en México la mueven las micro y pequeñas empresas, por lo que solo se afectaría un 15% que son las empresas grandes que exportan y de ahí en estos momentos en particular del sector automotriz.