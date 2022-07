Imposible legalmente recuperar deuda de Diego Luna al estado de Aguascalientes  

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Admite el secretario de Desarrollo Económico Manuel Alejandro González Martínez que legalmente es imposible recuperar el 100 por ciento del crédito que se le otorgará en la administración del gobernador Luis Armando Reynoso Femat al actor Diego Luna para el rodaje de la película, “Abel”.

El funcionario estatal explicó que en su momento se le otorgaron 10 millones de pesos para el film, mismos de los cuales pagó únicamente 4 millones de pesos, sin embargo el contrato que se hizo con del préstamo iba condicionado a los resultados de la película, la cual no resultó viable económicamente en taquillas.

“En ese sentido la película mostró resultados negativos y el actor dice que no puede pagar el 100 por ciento de la deuda porque la película no resultó como estaba contemplada”, resaltó.

Insistió en que en su momento así se contrató el préstamo, por lo que no hay forma de actuar legalmente para buscar los 6 millones de pesos restantes del crédito, aunque el tema sigue vigente.

“El tema es que siguen vivos esos 6 millones de pesos porque para hablar de una condonación tendríamos que decretar un quebranto y no es tan fácil borrarlo así como así de la lista porque lleva implicaciones de carácter legal y efectos ante la contraloría”, enfatizó.