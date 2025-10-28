“Imposible darle gusto a todos”; Responde Paquín tras polémica de boletos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- En espera de definir artistas que conformarán el programa del Foro de las Estrellas de 2026, José Ángel Gonzalez Serna, presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, admitió la utopía para encontrar un esquema que satisfaga la demanda de la población.

“Estaremos tratando de implementar las mejores formas y mejores sistemas y que las personas puedan entrar y no tengan inconveniente, pero es imposible darle gusto a todos. La meta del Patronato es darle transparencia a los sistemas de entrega”, manifestó en entrevista colectiva.

Durante la pasada edición 2025 de la Feria de San Marcos, realizada entre abril y mayo, se presentaron artistas internacionales como The Killers o Maroon 5. Pero también proliferaron numerosas quejas de usuarios en torno a la entrega de boletos con un esquema de sistema electrónico.

Al respecto, Gonzàlez Serna reconoció la validez en cuanto a inconformidad de las personas que desean ingresar al Foro de las Estrellas para alguno de los conciertos; pero descartó acusaciones sobre presunta deshonestidad del Patronato.

“Nuestro objetivo no es causar problemas, al contrario. Hay gente que se forma durante 24 horas y no consigue boletos. Luego implementamos acceso seguro y se quejan o tampoco consiguen boleto, entonces comienzan a hablar de corrupción. Cero, no hay nada de eso. Pero reitero que es imposible darle el gusto a todos”, insistió.

Por lo pronto, el organizador de la verbena dijo que ya se tienen avances en cuanto al programa del Foro de las Estrellas del siguiente año, no brindó nombres de posibles artistas internacionales. “Pero vamos avanzados en un 50 por ciento”, acotó.