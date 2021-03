Importante que municipios atendamos prevención de feminicidios: Arámbula

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- Es importante que los municipios se enfoquen en temas de prevención de violencias, como lo es en el caso de los feminicidios, ya que este tipo de hechos afectan a las familias y a la sociedad, señaló el alcalde Antonio Arámbula.

Al ser cuestionado sobre el feminicidio registrado Jesús María, donde fue asesinada una mujer de 63 años dentro de un coto residencial, el alcalde lamentó que el municipio viva este tipo de situaciones violentas.

“Estoy muy triste por los hechos que se están dando en Jesús María y en todos lados, nada más que Jesús María se dio hace dos días este feminicidio, este ataque que no solamente afecta esa familia, nos afecta a todos”, dijo en transmisión virtual.

“Por eso es tan importante que los gobiernos municipales atendamos la prevención. Este feminicidio no fue en la calle, ni siquiera en un fraccionamiento, fue en un coto privado que tiene seguridad privada, y fue dentro de la casa. Es difícil que la policía cuide todas las casas dentro”, agregó.

Sobre las pintas realizadas por colectivos feministas en la cabecera municipal, Arámbula dijo confiar en que fueron hechas con buena fe y a modo de expresar la inconformidad de la sociedad ante los feminicidios.

También aseguró que aunque no es tarea del municipio, se harán las acciones pertinentes para ayudar a las autoridades a dar con los responsables de este delito.

Al finalizar, el presidente municipal destacó que por ahora es importante cultivar la cultura de la prevención, educación y de valores entre la sociedad, además de fomentar el autocontrol y la autodisciplina.

El último feminicidio se registró durante la noche de este lunes en el residencial Ruscello, ubicado en Jesús María. La víctima fue identificada como María de la Luz Solís, de 63 años de edad.