Importan ganaderos pastura de entidades vecinas ante escasez en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aunque ya se han registrado lluvias la situación para el campo por lo efectos de la sequía continúa siendo complicada en el estado, externó con preocupación el líder de la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes, Juan Pablo Franco Díaz.

“Para reponernos de la sequía va a tardar, no llueve pastura y es que los propios productores lecheros nos dicen que ya no hay alimento”, dice jo con pendiente.

A su vez Fanco Díaz comentó que se está importando pastura principalmente de los estados vecinos de Guanajuato y Jalisco.

“Estamos en una situación complicada, porque esta escaseando la pastura y perdón que insista pero no nos llueve pastura para solucionar el problema de inmediato”.

En última instancia habrá que señalar que frente a esta escasez el precio de pastura, como silos, rastrojo y alfalfa elevaron sus precios.