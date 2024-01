Imponen orden de restricción a Julio César Chávez Jr contra su padre

Redacción

Ciudad de México.-La salud mental de Julio César Chávez junior está en tela de juicio después del video que compartió en redes sociales en el que atacó a su padre, en De Primera Mano se presentó la respuesta de su padre, quien le mandó los mejores deseos y pidió que un rayo de luz iluminara el camino de su hijo.

El boxeador Julio César Chávez Jr continúa con los señalamientos en contra de su padre, “El Gran Campeón Mexicano”, Julio César Chávez, a quien ha calificado como “una basura” y lo acusó de golpear a su madre cuando era menor. Ahora, decidió llevar el caso a la justicia al pedir una orden de restricción en contra de su padre.

“Yo me alejé de todos, pero no me dejan en paz, ya no me dejo de nadie porque estuve secuestrado tres años”, mencionó el llamado “Junior” en un video compartido en redes sociales.